Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,79 ile "Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım EYF", yüzde 2,80 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 2,75 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014768 -3,79 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044419 -2,80 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029467 -2,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048992 -2,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046806 -2,73 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047354 -2,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052270 -2,70 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047518 -2,68 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046469 -2,67 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048542 -2,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)