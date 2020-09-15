Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,17 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,12 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,017975
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068431
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112458
|-0,12
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048648
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084352
|-0,10
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,045196
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,127609
|-0,08
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,128721
|-0,07
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,087020
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089939
|-0,06
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi