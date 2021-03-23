BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056613
|3,85
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096293
|3,10
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052533
|3,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,074108
|2,80
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092611
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022045
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018709
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,047697
|9,81
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,057240
|7,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015046
|8,04
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,034061
|6,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,078186
|4,49
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,075494
|3,96
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,134843
|3,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029720
|6,45
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014824
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027421
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013606
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028611
|8,57
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046113
|8,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047582
|8,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046106
|8,50
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045080
|8,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024160
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073400
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074448
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072565
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077746
|0,03
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi