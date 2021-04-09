Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,105953 -0,57 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040622 -0,50 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028237 -0,48 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054914 -0,48 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,104288 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,113383 -0,46 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051017 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054396 -0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,125317 -0,39 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,097940 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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