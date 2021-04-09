Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF", yüzde 0,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,48 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,105953
|-0,57
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040622
|-0,50
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028237
|-0,48
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054914
|-0,48
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,104288
|-0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,113383
|-0,46
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,051017
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054396
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,125317
|-0,39
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,097940
|-0,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi