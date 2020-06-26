Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040782
|-2,08
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,369357
|-1,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090098
|-1,74
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019243
|-1,58
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,930950
|-1,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,229578
|-1,01
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038912
|-0,89
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,488327
|-0,74
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,773965
|-0,73
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,652642
|-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:57 Kaynak: AA
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