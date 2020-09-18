Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,15 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,764949 -1,19 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104334 -1,15 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579411 -0,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,441203 -0,69 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,073302 -0,66 TEB Portföy Altın Fonu 0,110845 -0,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129767 -0,63 Deniz Port. Altın Fonu 0,056800 -0,62 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,206661 -0,62 İş Portföy Altın Fonu 0,051028 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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