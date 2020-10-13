Son dakika haberi! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,53 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" ve yüzde 0,52 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009177 -2,71 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,268326 -0,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024118 -0,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,107937 -0,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,058563 -0,51 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068119 -0,51 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,020007 -0,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040329 -0,50 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,973061 -0,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046067 -0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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