Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068443 -0,61 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,227223 -0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041057 -0,53 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,092744 -0,51 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,888892 -0,47 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025310 -0,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,864892 -0,56 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010124 -0,37 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043946 -0,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,085862 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117609 -0,68 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,043232 -0,58 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,053655 -0,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084708 -0,34 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,623585 -0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,041949 -1,70 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,112569 -0,58 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,445838 -0,36 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,414276 -0,30 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,670585 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029291 -0,71 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,058221 -0,31 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031638 -0,23 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,322517 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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