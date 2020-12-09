Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

09.12.2020 15:11
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068443-0,61Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068443-0,61
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,227223-0,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,041057-0,53
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,092744-0,51
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,888892-0,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025310-0,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,864892-0,56
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010124-0,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043946-0,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085862-0,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,117609-0,68
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043232-0,58
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,053655-0,36
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084708-0,34
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,623585-0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041949-1,70
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112569-0,58
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,445838-0,36
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,414276-0,30
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,670585-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029291-0,71
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,058221-0,31
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031638-0,23
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,322517-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, İstanbul, Yatırım, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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