Son dakika haberi... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,51 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,057458 -2,75 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,145854 -2,67 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,131598 -2,51 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,628864 -2,43 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,961343 -2,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,152203 -1,93 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420142 -1,88 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,710852 -1,85 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,375395 -1,83 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,319269 -1,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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