Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029212 -0,68 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,091249 -0,30 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,686959 -0,18 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,999976 -0,18 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024451 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,041710 -2,93 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,198177 -2,65 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0,981373 -1,94 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,048499 -0,57 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,343802 -0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,091950 -5,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 152,392929 -3,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,094252 -3,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,129453 -1,84 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,053329 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,846759 -3,05 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,024908 -1,40 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,065894 -1,00 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,974987 -0,87 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,977456 -0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,032192 -0,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,228456 -0,27 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,558285 -0,16 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,418336 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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