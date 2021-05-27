Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,540875
|-0,33
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,542522
|-0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225174
|-0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,810602
|-0,26
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,052473
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,124868
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,142445
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022905
|-0,50
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,844847
|-0,38
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,079839
|-0,24
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031298
|-0,16
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,029042
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|48,919241
|-0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi