Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,540875 -0,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,542522 -0,32 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225174 -0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810602 -0,26 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052473 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,124868 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,142445 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022905 -0,50 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,844847 -0,38 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,079839 -0,24 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031298 -0,16 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,029042 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 48,919241 -0,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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