Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,560285 -0,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835717 -0,06 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 817,542271 -0,05 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232650 -0,04 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027480 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045346 -2,40 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,129418 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,707181 -1,04 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,758680 -0,99 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042786 -0,98 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055169 -0,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084629 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,993061 -0,74 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,423164 -0,48 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,047674 -0,45 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,123866 -0,23 İş Portföy Tema Değ. Fon 0,029562 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,472431 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,880700 -0,72 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,576558 -0,25 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,723830 -0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,064650 0,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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