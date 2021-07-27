Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560285
|-0,07
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835717
|-0,06
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|817,542271
|-0,05
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232650
|-0,04
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,027480
|0,00
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045346
|-2,40
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,129418
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,707181
|-1,04
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,758680
|-0,99
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042786
|-0,98
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055169
|-0,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084629
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,993061
|-0,74
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,423164
|-0,48
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,047674
|-0,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,123866
|-0,23
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,029562
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,472431
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,880700
|-0,72
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,576558
|-0,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,723830
|-0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,064650
|0,00
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi