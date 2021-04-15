BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058318 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,067827 -0,35 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,104008 -0,34 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,075728 -0,29 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,050896 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050669 -1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,035851 -0,47 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,077927 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015369 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,081760 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,144002 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030559 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015349 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048621 -0,41 VEM Altın Katılım EYF 0,050499 -0,40 ZEM Altın Katılım EYF 0,048391 -0,39 HEM Altın Katılım EYF 0,029845 -0,38 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046648 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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