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Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

06.08.2021 14:28
Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1148311,31HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557311,21Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1148311,31
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557311,21
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0836431,09
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0602251,07
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0595901,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0204241,03
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0242550,66
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104610,53
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107070,27
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108310,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0700111,78
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103271,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0864431,45
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1434081,43
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0575611,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0351941,39
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0215131,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1581181,17
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0392891,15
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0253781,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0101981,48
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0327921,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0721701,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0508041,09
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0397271,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0174651,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526191,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,0325401,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0541691,53
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0577661,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0714250,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0282800,05
HEM Para Piyasası EYF0,0272290,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0312690,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0829930,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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