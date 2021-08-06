Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114831 1,31 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055731 1,21 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083643 1,09 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060225 1,07 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,059590 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020424 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024255 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010461 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010707 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010831 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070011 1,78 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010327 1,53 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086443 1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,143408 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057561 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035194 1,39 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,021513 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,158118 1,17 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039289 1,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,025378 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010198 1,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032792 1,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072170 1,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050804 1,09 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039727 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017465 1,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052619 1,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032540 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054169 1,53 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057766 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071425 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028280 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,027229 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031269 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,082993 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi

Feyenoord taraftarlarından tehlikeli akım! Ajax'a transfer olan futbolcunun formasını yakıyorlar

Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı

Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı

Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi

Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar

Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar