Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114831
|1,31
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055731
|1,21
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083643
|1,09
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060225
|1,07
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,059590
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020424
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024255
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010461
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010707
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010831
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070011
|1,78
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010327
|1,53
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,086443
|1,45
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,143408
|1,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057561
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035194
|1,39
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,021513
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,158118
|1,17
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039289
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,025378
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010198
|1,48
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032792
|1,16
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072170
|1,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050804
|1,09
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039727
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017465
|1,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052619
|1,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032540
|1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054169
|1,53
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057766
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071425
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028280
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027229
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031269
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,082993
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi