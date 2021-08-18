Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027676
|0,16
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056347
|0,10
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025327
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065841
|0,10
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,087268
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020621
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056824
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109479
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108257
|0,82
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,106025
|0,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,149342
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021452
|1,14
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032746
|0,74
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077728
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,091902
|0,54
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026459
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009763
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019399
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021606
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021542
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019474
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016941
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,077872
|0,08
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028446
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,083490
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027389
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075083
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi