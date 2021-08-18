BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027676 0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056347 0,10 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025327 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065841 0,10 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,087268 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020621 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056824 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109479 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108257 0,82 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,106025 0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,149342 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021452 1,14 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032746 0,74 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077728 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,091902 0,54 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026459 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009763 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019399 0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021606 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021542 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019474 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016941 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,077872 0,08 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028446 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,083490 0,06 HEM Para Piyasası EYF 0,027389 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,075083 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler