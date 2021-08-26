Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,75 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,47 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,40 ile "VEM Borçlanma Araçları EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023441
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011153
|0,47
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027947
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018914
|0,38
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019698
|0,26
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020877
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018780
|0,23
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020471
|0,23
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047207
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074094
|0,22
Kaynak: AA
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