Son dakika haberi... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057497 2,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071580 1,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055314 1,07 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035505 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033960 0,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,156158 0,78 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093732 0,77 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,178054 0,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148409 0,70 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,089499 0,68 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti

Büyükşen cinayetinde yeni detay! Tutuklu Afgan uyruklu Abdülhamid Uzbek, cinayet esnasında başka yerdeymiş

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı

Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti

İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti

Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Nike, çalışanlarına pandeminin sebep olduğu stresi azaltmak için "kafa izni" verdi

Afganistan'dan gelen video kafa karışıklığı yarattı! Usame bin Ladin'e yakın olan ismin ABD tarafından öldürüldüğü söylenmişti