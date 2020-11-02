Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları

02.11.2020 14:39
Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu", yüzde 2,01 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu", yüzde 2,01 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,453583 2,29
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030979 2,01
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,186046 1,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062648 1,91
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044264 1,90
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,620677 1,89
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,819013 1,84
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,032164 1,82
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,836189 1,80
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,396103 1,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Döviz, Borç, Araç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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