Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,76 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,82 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,80 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009135 4,76 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054351 2,82 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,135424 2,80 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,259423 2,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067232 2,61 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,254841 2,54 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,107074 2,43 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,239920 2,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112063 2,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039603 2,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı

Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu

Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları

99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı

Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım

İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı