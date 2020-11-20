Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 4,01 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,92 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,626221 4,09 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053469 4,01 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105718 3,92 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039318 3,34 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,047409 2,56 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,193663 2,49 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,115250 2,45 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,267123 2,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,809883 2,24 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,388417 2,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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