Son dakika haberi! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,91 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,30 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve yüzde 2,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,359338 2,91 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,901451 2,30 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,723018 2,25 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,232324 1,95 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,571393 1,94 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,573130 1,93 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,230860 1,91 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,716190 1,71 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087816 1,62 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,937569 1,62 Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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