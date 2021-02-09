Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 678,592414 0,84 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,194055 0,08 Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,439524 0,08 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,721372 0,06 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026772 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,033778 2,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041996 2,25 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011242 1,71 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,980071 1,64 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038252 0,89 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108161 1,49 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,559855 1,44 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094552 1,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 137,285664 1,15 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 19,297149 1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,984151 1,81 HSBC Portföy Değ. Fon 145,229865 0,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,414029 0,81 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,738359 0,64 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,175491 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,864204 1,04 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,116578 0,61 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,155584 0,49 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,494551 0,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054428 0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,620788 3,61 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,699987 2,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,949242 2,47 Gedik Portföy Altın Fon 0,875344 0,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,643362 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,068278 0,05 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,470365 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,024020 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,950449 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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