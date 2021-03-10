Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039682 1,44 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066883 1,00 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,225669 0,95 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028384 0,81 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,091243 0,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038422 4,14 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,985640 3,05 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,034113 2,97 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,022550 2,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041608 2,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099220 7,97 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,744706 5,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086582 5,13 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,113141 2,12 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 21,807454 1,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,879013 5,07 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022969 2,08 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,049584 1,38 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,083706 1,14 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,742790 1,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,897251 1,59 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,167763 1,39 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,202299 1,35 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,499676 0,78 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055077 0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,144186 1,64 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,860152 0,77 Fiba Portföy Altın Fonu 0,034345 0,76 TEB Portföy Altın Fonu 0,097666 0,76 Garanti Portföy Altın Fonu 0,114654 0,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,082841 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,015846 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,921109 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,063652 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,976233 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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