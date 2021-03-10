Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039682
|1,44
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066883
|1,00
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,225669
|0,95
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028384
|0,81
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,091243
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038422
|4,14
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,985640
|3,05
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,034113
|2,97
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,022550
|2,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041608
|2,77
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,099220
|7,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,744706
|5,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086582
|5,13
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,113141
|2,12
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,807454
|1,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,879013
|5,07
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022969
|2,08
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,049584
|1,38
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,083706
|1,14
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,742790
|1,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,897251
|1,59
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,167763
|1,39
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,202299
|1,35
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,499676
|0,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055077
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,144186
|1,64
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,860152
|0,77
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034345
|0,76
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097666
|0,76
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114654
|0,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,082841
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,015846
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,921109
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063652
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,976233
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi