Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

10.03.2021 14:19
Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0396821,44Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668831,00Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0396821,44
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668831,00
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2256690,95
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0283840,81
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0912430,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0384224,14
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9856403,05
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0341132,97
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0225502,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0416082,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0992207,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu138,7447065,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0865825,13
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1131412,12
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,8074541,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,8790135,07
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0229692,08
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,0495841,38
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0837061,14
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,7427901,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8972511,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1677631,39
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2022991,35
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4996760,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0550770,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,1441861,64
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,8601520,77
Fiba Portföy Altın Fonu0,0343450,76
TEB Portföy Altın Fonu0,0976660,76
Garanti Portföy Altın Fonu0,1146540,76
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0828410,05
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0158460,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9211090,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0636520,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9762330,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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