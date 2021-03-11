Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,74 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,00 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,259495
|2,74
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,420582
|2,18
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,148613
|2,00
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,526532
|1,79
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,241656
|1,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063135
|1,52
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,154292
|1,50
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,625020
|1,50
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|104,557762
|1,41
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|82,203063
|1,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi