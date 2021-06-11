Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,843689 1,47 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030065 0,61 Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,550300 0,33 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,543870 0,33 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,812763 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045533 0,35 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,062213 0,13 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,022002 0,12 Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,073194 0,11 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,418471 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,126268 1,19 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,350812 1,18 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,800354 1,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089316 1,16 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045127 1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,012146 0,86 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,213009 0,46 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031439 0,45 Aura Portföy Değ. Fon 0,799348 0,41 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,195302 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,025044 0,43 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,200373 0,21 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,787572 0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020636 0,05 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,125902 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,134609 0,05 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,040359 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,037625 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,150396 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,964602 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı!

Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü

Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı

Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar

Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor

Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü