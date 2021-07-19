Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,395973
|0,18
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,076732
|0,16
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,031214
|0,16
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,584437
|0,16
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,035079
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,019831
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,130764
|1,16
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|0,926807
|1,11
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,398011
|0,80
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,649777
|0,73
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,377249
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,053247
|0,59
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,807497
|0,40
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,580494
|0,35
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,051378
|0,31
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,120970
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,365719
|0,42
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,398064
|0,22
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,086336
|0,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,572218
|0,16
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,860543
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,060808
|0,15
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,983335
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,156718
|0,15
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,083540
|0,15
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,028331
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi