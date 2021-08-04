Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 803,708291 0,79 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 441,314764 0,05 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,086536 0,05 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,417525 0,05 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,031711 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,141417 0,36 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,336602 0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,463121 0,07 İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,061498 0,03 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,024757 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089897 1,96 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045272 1,76 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,802422 1,75 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,423237 1,74 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,676567 1,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 154,006905 0,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,438827 0,72 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,950778 0,56 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,043429 0,55 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,644452 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,537334 0,37 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,993243 0,35 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,194176 0,35 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,432070 0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,447728 0,21 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,595406 0,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,075372 0,49 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,140714 0,47 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,011080 0,14 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,004985 0,06 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,068158 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,166125 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,991270 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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