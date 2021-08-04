Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|803,708291
|0,79
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|441,314764
|0,05
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,086536
|0,05
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,417525
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,031711
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,141417
|0,36
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,336602
|0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,463121
|0,07
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,061498
|0,03
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,024757
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089897
|1,96
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045272
|1,76
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,802422
|1,75
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,423237
|1,74
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,676567
|1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|154,006905
|0,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,438827
|0,72
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,950778
|0,56
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,043429
|0,55
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,644452
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,537334
|0,37
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,993243
|0,35
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,194176
|0,35
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,432070
|0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,447728
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,595406
|0,76
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,075372
|0,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,140714
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011080
|0,14
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,004985
|0,06
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,068158
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,166125
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,991270
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi