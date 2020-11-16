Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

16.11.2020 22:16

Son dakika haberlerine göre Batman'da İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla tanıtıldı.

Batman'da İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla tanıtıldı.

Batman Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, uyuşturucu madde bağımlılığının tüm dünyada ve ülkemizde artarak devam eden bir sorun olduğunu söyledi.

"Sokaklarda madde bağımlılığından hayatını kaybeden gençlerin sayısının sürekli artması sorunun ne denli büyük olduğunu göstermektedir." diyen Şahin, devletin sorunun çözümü için ilgili tüm kurumlarıyla elinden geleni yaptığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı projenin bağımlılıkla mücadelede en güzel örneklerden biri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz dışarıda, sokaklarda çocuklarımızı kötü alışkanlardan korumaya çalışırken bizler de anneler olarak evlerimizde evlatlarımızı izleyip davranışlarını takip ederek, güzel bir iletişim kurarak sahada çalışan personelimize rehberlik edebiliriz. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan madde bağımlılığını çözmek için fedakarca çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, sağlık personelimize, YEDAM çalışanlarına, ilgili tüm kurum ve derneklere teşekkür ediyorum. Projeyi başlatarak bize ışık olan Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya da tüm anneler adına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum."

Polis memuru Ayşegül Yılmaz ise bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele yollarını anlatan bir sunum yaptı.

Narkotik köpeği Maya'nın sunduğu gösterinin ardından program plaket takdimi ile sona erdi.

Son dakika haberi | En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
Son dakika haberi | En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
Son dakika haberi | En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı
Son dakika haberi | En İyi Narkotik Polisi Anne projesi tanıtıldı

Batman Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyiyordum Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi         
22:12
Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı         
21:45
İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ: Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var         
21:31
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin         
20:21
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı         
17:58
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı         
17:19
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 22:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei