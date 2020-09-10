Son dakika haberi! En pahalı okey...  25 kişiye 78 bin lira ceza - Son Dakika

Maltepe'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu bir kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehane sahibinin de içinde bulunduğu 25 kişiye 78 bin 750 lira para cezası yazıldı

Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynandığı ihbarını alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere işlem yaptı. Oyun oynayan kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 25 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 78 bin 750 lira cezai işlem uyguladı.