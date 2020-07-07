Son dakika haberi! Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika habere göre Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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