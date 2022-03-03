Son dakika haberi: Endonezya'da ayrılıkçı grubun saldırısında 8 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Endonezya'da ayrılıkçı grubun saldırısında 8 kişi öldü

03.03.2022 20:06
Son dakika haberi: Endonezya'da ayrılıkçı grubun saldırısında 8 kişi öldü

Son dakika haberi... Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Papua Ordu Sözcüsü Albay Aqsha Erlangga, eyaletin Puncak bölgesine bağlı Beoga köyünde dün, telekomünikasyon kulesinin tamiri için çalışan işçilerin silahlı bir grubun saldırısına uğradığını belirtti.

Erlangga, saldırıda 8 teknisyenin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de olay yerinden kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Ayrılıkçı grupların "kalesi" olarak bilinen bölgede hayatını kaybeden işçilerin cesetlerinin helikopter yardımı ile taşındığını aktaran Sözcü Erlangga, çalışmaların kötü hava şartları nedeniyle aksadığını kaydetti.

Öte yandan Erlangga, saldırının Batı Papua Kurtuluş Ordusu'na mensup militanlar tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını vurguladı.

Aynı ilçede bulunan Dambet köyünde 15 kişilik silahlı bir grubun bugün bölge karakoluna saldırdığı ve olayda bir askerin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçleriyle militanlar arasında son iki yılda çıkan çatışmalarda en az 30 askerin öldüğü belirtiliyor.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.

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Telekomünikasyon, Endonezya, Albay, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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