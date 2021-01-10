Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı

10.01.2021 13:45
Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.

Endonezya'nın Cava Adası'nda yer alan Batı Cava eyaletinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Batı Cava'da yer alan Cihanjuang köyünde şiddetli yağışların ardından dün 2 heyelan meydana geldi. Köyde bulunan çok sayıda ev heyelan nedeniyle büyük hasar gördü. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, Jakarta'nın 150 kilometre güneydoğusunda yer alan Cihanjuang köyünde dün yaşanan heyelanlar nedeniyle en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Jati, toprak kaymalarının yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Heyelanlar sırasında arama kurtarma ekiplerinin de afetten etkilendiğini aktaran Raditya Jati, "İlk heyelan, yoğun yağış tarafından tetiklendi. Sonraki heyelan ise arama kurtarma ekiplerinin ilk heyelan alanı etrafındaki afetzedeleri tahliye ettiği sırada meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Ekim ayında yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların, sel ve toprak kaymalarını tetikleyebileceği ve ülkenin tarımsal üretimini etkileyebileceği konusunda uyarmıştı.

-İHA-

Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı
Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı
Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı

Toprak Kayması, Arama Kurtarma, Endonezya, Jakarta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 18 yaralı - Son Dakika


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