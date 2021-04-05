Endonezya'da kameranın başına geçen makak maymunu viral oldu - Son Dakika

Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Mogens Trolle'ı taklit eden makak maymunu kameranın başına geçti. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Endonezya'da vahşi yaşamı görüntülüyen Danimarkalı Mogens Trolle adlı fotoğrafçıya ait kamera çok nadir bir anı kayda aldı. Ormandaki makak maymunu vahşi yaşamın izini süren Mogens'a ait kameranın başına geçti. Trolle'nin kayıtta bıraktığı kamera tarafından çekilen görüntüde, maymunun tripod üzerindeki kameranın kadrajından baktığı ve kamerayı sağ ve sol yöne doğru hareket ettirdiği anlar görüldü. Görüntünün Tangkoko Nature Reserve'da kayda alındığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya düşen maymunun kameranın başına geçtiği anlar yoğun ilgi gördü.