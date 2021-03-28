Son dakika haberi: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi

28.03.2021 07:43
Son dakika haberi: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi, System.String[]

Son dakika haberleri: Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Halka sosyal medyada resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar etmemeleri ve sakin kalmaları çağrısı yapan Pomanto, bölgede güvenliğin artırıldığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Emniyet yetkilileri ayrıca, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ceset parçalarının saldırgana veya başka birine ait olup olmadığına ilişkin araştırmanın da devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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