Son dakika haberi... Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 13 bin 94 artarak, 1 milyon 12 bin 350'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 336 artışla 28 bin 468'e, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 868 artışla 820 bin 356'ya çıktı.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 252 bin 266'ya, Doğu Cava'da 107 bin 50'ye, Bali'de 23 bin 798'e ve Açe'de 9 bin 144'e ulaştı.

Öte yandan ülkede 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılama programı kapsamında, şubat sonuna kadar 1,47 milyon sağlık çalışanının aşılanması hedefleniyor.