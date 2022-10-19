Son dakika haberi! Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın

19.10.2022 16:31

Son dakika gündem haberine göre - Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın Endonezya'nın Jakarta kentindeki İslam Merkezi Camii'nin çatısında onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

- Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın

JAKARTA - Endonezya'nın Jakarta kentindeki İslam Merkezi Camii'nin çatısında onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Endonezya'nın Jakarta kentindeki İslam Merkezi Camii'nde restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı caminin çatısı yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirirken, çevrede oturanlara camlarını kapalı tutmaları ve bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Jakarta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın - Son Dakika

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