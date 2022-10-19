Endonezya'nın Jakarta kentindeki İslam Merkezi Camii'nde restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı caminin çatısı yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirirken, çevrede oturanlara camlarını kapalı tutmaları ve bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Jakarta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Endonezya'da yenileme çalışmaları yapılan camide yangın - Son Dakika

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