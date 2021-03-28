Son dakika haberi... Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Makassar'da kiliseye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar'da kiliseyi hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Devlet Başkanı Widodo, yaptığı açıklamada, "Terörizm insanlığa karşı suçtur ve herhangi bir dinle ilgisi yoktur. Tüm dini öğretiler her ne sebeple olursa olsun terörü reddeder." ifadesini kullandı.

Kiliseye yönelik bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Widodo, saldırının derinlemesine araştırılması ve faillerinin bulunması talimatını verdiğini dile getirdi.

Güney Sulawesi Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan iki motosikletli saldırgandan birinin üzerindeki bombayı yerel saatle 10.28'de patlattığı kaydedilmiş, diğer saldırgana ilişkin bilgi verilmemişti.

Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu Endra Zulpan, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Ulusal Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Argo Yuwono da bombalı saldırıda, aralarında kilise güvenlik görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıklamıştı.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, pazar ayini için içeride bulunanların saldırıdan etkilenmediğini belirtmişti.

Nahdlatul Ulama (NU) ve Ulema Meclisi (MUI) gibi İslami cemaat ve sivil toplum kuruluşları saldırıyı kınamıştı.

Kilise önünde düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.