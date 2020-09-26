Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 494 artarak 271 bin 339'a yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 90 artışla 10 bin 308'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 207 artışla 199 bin 403'e ulaştı.

Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, son dönemde giderek artan günlük vaka sayılarına karşı, ülke genelinde vaka artış hızının kontrol altında olduğunu belirtti.

Malezya'da 82 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları 82 artışla 10 bin 769'a yükseldi.

Son 24 saatte 89 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 785, aktif vakalar ise 851 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 133 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya'da 634 yeni vaka

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 634 artarak 82 bin 517'ye çıktı.

Son bir günde 30 bin 120 kişiye virüs testi yapılırken, 156 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1560'a yükseldi.