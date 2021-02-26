Son dakika haberi! Enerji Bakanlığı YEKA GES-3'e ilişkin soruları yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8-12 Mart tarihlerinde başvuruların alınacağı YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışması ile ilgili olarak yöneltilen 82 soruya cevap verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, sorular arasında yer alan "Karapınar YEKA-1 GES yarışmasını kazanan şirket tarafından kurulan fabrikada üretilecek güneş modüllerinin öncelikle 1000 megavat kapasiteli bu santralde kullanılacağı ve ilgili şirketin piyasada tekel konumuna sahip olacağı" endişesine ilişkin "Ülkemizde birçok güneş modülü üreten şirket faaliyet göstermekte olup bu şirketlerin bir araya gelerek veya münferiden güneş modülünü rekabetçi şartlarda ve istenen yerli üretim şartını sağlayabilecek şekilde üretebileceği değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, YEKA'larda yerlilik denetiminin, GES'in tamamen işletmeye alınmasına kadar yapılacağı ifade edildi.

Türkiye'de 36 ilde toplam 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 mini YEKA yarışması için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak.

Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 35 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmişti.