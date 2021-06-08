Son dakika haberi! Enerji Bakanlığından 500 ton bitüm hibesi - Son Dakika

Düzce'de asfalt sorununu kökten çözmek için düğmeye basan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankasının istediği teminat mektubu iş ve işlemleri için meclisten yetki aldı. Yetkinin alınmasının ardından Düzce Belediyesinin 2021 yılında yapacağı asfalt çalışmalarının bitüm malzemesi Düzce BELTAŞ tarafından sağlanacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2021 yılında il merkezinde ihtiyacı olan bölgelerin asfaltlamasında kullanılacak olan İller Bankasından teminat mektubu alınması, iş ve işlemleri için belediye meclisten onay aldı. Onayın ardından Düzce Belediyesi 12 ay vadeyle 2 bin ton bitüm alacak ve borç da İller Bankası ödeneğinden her ay kesilecek.

Asfalt ihtiyacımız karşılanacak

Öte yandan Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Düzce BELTAŞ'ın mülkiyetinde olan asfalt plenti, belediye talep ettiğinde asfalt plentini kiralayan şirketin bu talebi karşılamakla yükümlü olduğunu da açıklayan Özlü, "Fen İşleri Müdürlüğümüz, alt yapısı biten bölgelerde asfalt çalışmasını 2021 yılı için planladı. Asfalt ihtiyacımızı da mülkiyeti bizde olan asfalt plentimizden karşılayacağız" ifadelerinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından hibe

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 500 Ton bitüm hibesi aldıklarını da açıklayarak, "Alınan 2500 ton bitüm ile yaklaşık 60 Bin ton asfalt için hazırlıklarımızı tamamladık. 56 mahallemizde ihtiyaç halindeki yerler asfaltlanacak" diye konuştu. - DÜZCE