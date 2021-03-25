Son dakika haberi: Enerji'de arz ve talep tarafı oyuna dahil oluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Enerji'de arz ve talep tarafı oyuna dahil oluyor

25.03.2021 13:34
Son dakika haberi: Enerji'de arz ve talep tarafı oyuna dahil oluyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt dışı kaynaklı finansman modelinin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğine dikkati çekerek, "Enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt dışı kaynaklı finansman modelinin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğine dikkati çekerek, "Enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, konuşmasında geçmiş yıllarda yaşanan enerji krizlerinden, son 19 yılda enerji alanına yapılan desteklerden ve arz ve talep tarafının oyun dahil olmasının rekabetçi bir oluşturması konularını ele aldı.

Bakan Dönmez, konuşmasının başında 1972'de ortaya çıkan lityum piller, hibrit arabalar, nükleer enerji ve güneş panellerinin yaygınlaşmasından dolayı yenilenebilir kaynaklara ilgi, verimlilik gibi gelişmelerin ortaya çıkması ve 'petrolün sonu geldi' tartışmalarıyla dünyanın daha fazla kömüre yönelmesini hatırlattı.

Dünya'nın yeni bir krizde olup olmadığı sorusunun sorulması gerektiğini belirten Bakan Dönmez, bazı insanların Covid-19 pandemisine iklim krizi bazılarınınsa Covid-19'un bıraktığı geçici hasarların gelir seviyesi ve orta sınıfın direnişiyle sonuçlanabileceğini öngördüğünü belirtti. Dönmez, "Covid-19 dünyada emisyonları azalttı. Hem büyüme küçüldü hem de enerji tüketimleri ve emisyonlar. Gayri safi yurtiçi hasıla düşüşünü emisyon düşüşüyle orantılarsak, bir yayına göre 1 ton CO2 düşürmenin maliyeti 1750 dolar oldu" dedi.

Yeni soğuk savaş konusunun enerji alanında kendini giderek daha çok hissettirdiğini ve hissettireceğine dikkati Çeken Dönmez, "Çünkü daha fazla enerji ithal eden bir Çin var. Sadece enerji değil, metal, gıda, kısaca ne varsa. ve bu durum tüm dünyada fiyatları etkiliyor. Artık sorunların küresel, çözümlerin yerel ve bölgesel olduğu yeni bir sistem ortaya çıkıyor. Bunu Covid-19 ile mücadeledeki aşı paylaşımı meselesinde de görebiliyoruz" dedi.

Yeni sanayileşme mücadelesinde hiçbir ülkenin geride kalmak istemediğini aktaran Bakan Dönmez, pil teknolojileri, lityum, yenilenebilir, elektrikli arabalar, hidrojen gibi yatırımların çok değerli olduğunu kaydetti.

"Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık"

Bakan Dönmez, ekonomide yeni dengeler oluşurken Türkiye'nin nerede yer alacağı sorusuna cevap vererek, "Sanırım geçtiğimiz senelerdeki gelişmelerden sizler de anlamışsınızdır. Türkiye olarak kendi lityumumuzu üretmeye başladık" dedi.

"Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden biri olduğuna vurgulayarak, "Bu alandaki teknolojinin gelişimi için YEKA adını verdiğimiz sistemi hayata geçirdik. Temiz enerji teknolojileri ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli" ifadelerine yer verdi.

Piyasa tarafında hem arz hem de talep tarafının oyuna dahil olmasıyla çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bakan Dönmez, "Oyuncu sayısının katlanarak arttığı, çok daha fazla katılımcılının yer aldığı bir piyasamız var. Enerji piyasalarımıza duyulan güvenden dolayı bugün piyasa derinliğimiz önceki yıllara göre daha da arttı. Özel sektörün dahil olmasıyla birlikte finansman kanalları da çeşitlenmeye başladı" diye konuştu.

"Son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı"

Yerli sermaye desteğinin yanı sıra bugün yabancı bankaların, bölgesel kalkınma fonları, yatırım bankaları, ajanslar, hibeler gibi pek çok yurt dışı kaynaklı finansman modelinin de yatırımcılar tarafından değerlendirildiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu sayede enerji sektörüne son 19 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi: Enerji'de arz ve talep tarafı oyuna dahil oluyor

Fatih Dönmez, oyunlar, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Enerji'de arz ve talep tarafı oyuna dahil oluyor - Son Dakika Ekonomi


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