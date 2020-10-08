Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı
08.10.2020 11:53
Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon'un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı
Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı
TRABZON - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon'un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kalaycı'nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Kalaycı aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Son Dakika Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım 3 kalecisi koronavirüse yakalanan Ukrayna, 45 yaşındaki yardımcı antrenör Shovkovskiy'yi kadroya çağırdı Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Son dakika: Dolar ve euro tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Fiyatı düşürmek için et dönerde kanatlı hayvan ve loğusa şerbetli hile yapıyorlar 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu