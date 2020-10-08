Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı'nın anne acısı

Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı

TRABZON - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon'un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalaycı'nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Kalaycı aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.