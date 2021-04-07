Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar Dolar yatırım yaptık ve toplam 1.2 milyar Dolar...
07.04.2021 11:18
Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar Dolar yatırım yaptık ve toplam 1.2 milyar Dolar tasarruf sağladık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar Dolar yatırım yaptık ve toplam 1.2 milyar Dolar tasarruf sağladık." - ANKARA
Yatırım, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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