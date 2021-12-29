Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dönmez, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğrafına oy veren Dönmez, sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı karesini tercih etti.

Dönmez, yaşamda ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" isimli fotoğrafını seçti.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulunan Dönmez, 2021'in panoramasını gösteren karelerin hepsini beğendiğini belirtti.

Dönmez, Alakuş'un fotoğrafına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise yenilenebilir enerjinin önemine değinerek "Rüzgarda 10 bin megavat sınırını aştık. Kurulu gücümüzün yüzde 10'u rüzgar enerji santrallerinden geliyor. Ciddi bir başarı var. Başarının arkasında da isimsiz kahramanlar var." ifadesini kullandı.