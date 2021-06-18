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Bakan Dönmez: "Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz"

18.06.2021 17:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz. Samsun'a bu yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon liralık sismik Ar-Ge, araştırma yapılmasıyla ilgili bütçe ayırdık. İnşallah denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız." dedi.

Samsun Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Zülkif Dağlı ile görüştü.

Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na" katılan Dönmez, programın ardından basın toplantısı düzenledi.

Samsun'da enerji ve madencilik alanında yapılan faaliyetlerle yürütülen projeleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, Samsun'un Karadeniz'in parlayan yıldızlarından olduğunu söyledi.

Samsun'un sanayi, tarım, eğitim, denizcilik gibi birçok alanda bölgenin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Dönmez, "Günümüzde sadece ülkeler yarışmıyor, sadece şirketler de yarışmıyor, şehirler de doğal olarak yarışıyor. Tatlı bir rekabet var. Şehirlerimizin bu yarışında bizim onlara gereken desteği vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Samsun'da enerji alanında 2002 yılında yapılan yatırımın 6,3 milyon lira iken geçen yıl bu rakamın 378 milyon liraya yükseldiğini anlatan Dönmez, son 18 yılda ise 3,82 milyar liralık yatırımın hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bu yıl da yatırımların aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Dönmez, "Özel sektör elektrik üretim yatırımları hariç, ki onlar finalize olduktan sonra bu rakamları elde edebiliyoruz, sadece elektrik dağıtım, gaz dağıtım ve kamu kurumlarımız olarak baktığımızda 330 milyon liralık bir yatırım planlıyoruz. Bunun elektrik dağıtım tarafı 270 milyon lira civarında olacak. Yine doğal gaz dağıtım tarafında da yaklaşık 20 milyon liralık yatırımı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Petrollerinin Karadeniz'de, Samsun'a çok yakın bölgede Batı Karadeniz'de önemli sismik arama, araştırma ve üretim faaliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz. Samsun'a bu yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon liralık sismik Ar-Ge, araştırma yapılmasıyla ilgili bütçe ayırdık. İnşallah denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız. Araştırma yapmadan, yerin altının filmini, fotoğrafını çektirmeden bir şey söylemek erken ama aranmadık hiçbir yer kalmasın. 'Arayanlar bulanlardır' düsturu çerçevesinde Ar-Ge bütçemizi Samsun için ayırmış durumdayız."

Toplantıya Vali Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile kamu kurumları ile ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz

Fatih Dönmez, Karadeniz, Samsun, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Karadeniz sahil kentlerinde de sismik araştırmaları başlatıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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