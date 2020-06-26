Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : " Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak."

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