Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te,... - Son Dakika

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te,...

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak."

Fatih Dönmez, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Akkuyu NGS'de hedefimiz birinci üniteyi 2023'te,... - Son Dakika Ekonomi

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