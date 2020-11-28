Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu

28.11.2020 10:40
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu, System.String[]

Son dakika haber... Dört yıl önce başladığı okçuluk sporunda önemli bir başarı kazandıktan sonra antrenör olarak devam eden fiziksel engelli Bahattin Tüz, sporcu yetiştirmeye başladı.

Dört yıl önce başladığı okçuluk sporunda önemli bir başarı kazandıktan sonra antrenör olarak devam eden fiziksel engelli Bahattin Tüz, sporcu yetiştirmeye başladı.

Bingöl'de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağısı felç kalan 3 çocuk babası Bahattin Tüz, bundan 4 yıl önce arkadaşını okçuluğa kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada antrenörün önermesi üzerine kendisi de bu spora başladı. 4 yıldır kullandığı koltuk değneklerine aldırış etmeden bir çok başarı elde eden Tüz, şimdi de antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiriyor.

2017 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonun düzenlediği yarışmalarda Türkiye 4'ncüsü olan Tüz, daha sonra antrenörünün tayinin çıkmasının ardından boşluk oluşmaması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün salonunda eğitim vermeye başladı. Başta engelli olmak üzere birçok küçük yaştaki çocuğa okçuluk eğitimi veren Tüz, eline yayı aldığında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendiğini aktardı.

2 yaşındaki geçirdiği yüksek ateş sonucu felç olduğunu anımsatan Tüz, "Koltuk değnekleri ile hayatıma devam ediyorum. 2016 yılında tesadüfen okçuluk ile tanıştım. Bir arkadaşım okçuluk yapmak istiyordu ve 'bana yardımcı olabilir misin' dedi. Biz de okçuluk hocası ile görüştük. Sonra hoca bana 'bu sporu sen neden yapmıyorsun' deyince, ben de 'niye yapmıyorum' dedim kendi kendime. Hikayem bu şekilde başladı. Elime yayı ilk aldığımda aslında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendim. 2016 yılında aktif olarak okçuluk sporuna başladım. 2 yıl kadar aktif sporculuk yaptım, yarışmalara katıldım. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun düzenlediği yarışmada Türkiye 4'üncülüğüne kadar yükseldim. Ardından okçuluk antrenörümüzün tayinin çıkmasıyla burası boş kaldı. Benim de belgem vardı sporculuk hayatımı sürdürürken ve daha sonra antrenörlük olarak 2018 yılında başlamış oldum" şeklinde konuştu.

"Bir engelli olarak, engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor"

Engelli sporcuları kazanmak için çalıştığını söyleyen Tüz, "Birçok sporcu yetiştiriyorum. Bunun yanında engelli sporcularım da var. Dezavantajlı gruplara yönelik daha çok efor harcıyorum. Bir engelli olarak, engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor. Her yıl bir engelli sporcu buraya kazandırırsam çok mutlu olacağım. Ben şu mesajı vermek istiyorum, herkes bu sporu yapabilir. Engelli kardeşlerimi mutlaka buraya bekliyorum. Yakın zamanda en az 20 engelli sporcuyu bu salonda görmek hayalim. Olmayacak diye bir şey yok. Mutlaka gelsinler. Bu sporu yapsınlar hayata katılsınlar, eğlensinler" şeklinde konuştu.

Miraç Gültekin: "Bahattin Hoca bize okçuluğu sevdirdi"

Okçuluk eğitimi alan ve kas rahatsızlığı bulunan Muhammet Miraç Gültekin ise sporu Bahattin hocası sayesinde sevdiğini söyleyerek, "Türkiye çapında yarışmalara katılacağız Allah'ın izniyle. Bahattin hocama da çok teşekkür ederim. Bizlere çok yardım etti. Okçuluğu öğretti, okçuluğu sevdirdi bize. O engelleri aştı ben de aşacağım Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Diğer bir sporcu Ahmet Yıldırım ise, "Bu spora Bahattin hocamız sayesinde devamlı geliyoruz, güzel de bir spor. Hocamız sayesinde bu spora olan ilgimiz daha çok arttı. Bizi yarışmalara götürdü, her zaman destek oldu. Kendisi engelleri aştı, bizim için çabalıyor. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu
Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu

Okçuluk, Engelli, Türkiye, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında Mustafa Terzi hayatını kaybetti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın Koronayı yenen midyeciyi markette darbeden saldırgan: Bize hastalık getiriyorsun, seni öldürürüm elimde kalırsın         
09:30
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı         
04:31
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti         
23:52
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 10:51:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei