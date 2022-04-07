Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı

07.04.2022 09:43

Son dakika haberlerine göre Otizmli kız çocuğu, gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı Adana Emniyet Müdürlüğüne gelen engelli çocuklardan, otizmli Yağmur Işık Emek, muhabir olmak istediğini söyleyip Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ile röportaj yaptı.

Otizmli kız çocuğu, gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğüne gelen engelli çocuklardan, otizmli Yağmur Işık Emek, muhabir olmak istediğini söyleyip Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ile röportaj yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılı dolayısıyla polislere ziyarette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde polislerle bir araya gelen çocuklar, zırhlı araç, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), özel hareket aracı, trafik polisi, yunus motosikleti binerek anons yapıp, siren çaldı. Ayrıca engelli çocuklar atlı polislerle de zaman geçirip atları sevdi. Engelli çocuklar ayrıca polislere hitaben şiirler okudu. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, onlara hediyeler verdi.

Etkinlikte, büyüyünce muhabir olmak istediğini söyleyen otistik rahatsızlığı bulunan Yağmur Işık Emek basın mensuplarının yanına giderek ellerindeki mikrofonu istedi. Mikrofonları alan Emek, Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin korumalarının yanına giderek röportaj talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Emek, İnci ile röportaj yaptı. Bu röportajda engelli çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden İnci, "Şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yılını özel çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Bize düşen bu çocuklarımızın yanında olmak. İyi ki varlar" diye konuştu. Emek ise röportaj yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha sonra polisler, operasyonlarda kullandığı araçlara bu kez çocuklarla binip, kentte tur attı. Etkinliğin sonunda atlı polisler geçiş yaptı. İnci'nin ise atlara havuç vermesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı
Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Engelli kız çocuğu gazeteci olup emniyet müdürüyle röportaj yaptı - Son Dakika


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