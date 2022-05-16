Amasya, Tokat ve Sinop'ta askerlik hayali kuran 91 engelli, bir gün temsili asker olmanın sevincini yaşadı.

Amasya'da yaşayan 50 engelli, askerlik görevini yerine getirmek amacıyla 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına başvurdu.

Gerekli işlemlerin ardından engelliler için tugay bahçesinde temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engellilere, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

Engellilere tören geçişinin ardından yemekhanede öğle yemeği ikram edildi.

Tokat

Tokat'ta 27 engelli bir günlük askerlik yapmak için 48. Piyade Alay Komutanlığına başvurdu.

Düzenlenen törenle, askerlik öncesi engelli bireylerin ellerine kınalar yakıldı.

Katılımcı gençler, polis eskortluğunda konvoyla 48. Piyade Alay Komutanlığına götürüldü.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engelli bireylere TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından terhis belgeleri verildi.

Sinop

Sinop'ta engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Sinop İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programda, 14 engelliye bir günlük temsili askerlik yaptırıldı.

Aileleriyle Komutanlığa gelen engelliler, üniformalarını giydikten sonra esas duruş, selam verme, tören yürüyüşü gibi temel askerlik eğitimi aldı.

Eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

Tören sonunda Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran tarafından engellilere temsili terhis belgesi verildi.