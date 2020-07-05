Son dakika haberi | Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler - Son Dakika

Son dakika haberi | Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler

Gelen son dakika haberine göre Engelliler için yapılan plajı işgal ettilerAntalya'da etkisini gösteren yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili eski doluluğuna kavuşamazken, yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi.

Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler

Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Antalya'da etkisini gösteren yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle Konyaaltı Sahili eski doluluğuna kavuşamazken, yüksek nem nedeniyle falezler ve Beydağları görülemedi. Sahilde bulunan Engelsiz Plaj ise bazıları tarafından işgal edildi. Antalya kent merkezinde sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı. Kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde az sayıda kişi denize girdi. Sıcaktan bunalan bazıları da ağaçların gölgelerinde uyudu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık 33 dereceye, nem oranı ise yüzde 85'lere kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler zaman zaman görülemedi.

ENGELSİZ PLAJI İŞGAL ETTİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda hizmete açılan Konyaaltı Sahili'ndeki Engelsiz Plaj ise bazı kişiler tarafından işgal edildi. Engelli bireylerin denizle buluşması için tasarlanan ve içerisinde özel yürüyüş platformlarının, duş ve soyunma kabinleri bulunan plaj, engelli olmayanlar tarafından kullanıldı. Aynı plaj içerisinde engelli bireylerin denize ulaşması için yapılan iskeleyi ise sosyal mesafeye uymayan kişilerin kullandığı görüldü. İskeledeki demirlerin üzerine çıkarak denize atlayanlar, bu sırada bazı demirlerin kırılmasına neden oldu.

Engelliler için tasarlanan üstü kapalı alan ise plaja gelenler için park alanına döndü. Engelli bireylere yer bırakmayan gruptakiler, motosiklet ve bisikletlerini de bu alan içerisine park etti.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler - Son Dakika

Son Dakika

19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
22:26
Ayrılığı hazmedemeyen şahıs, eski sevgilisinin evini ateşe verdi
22:05
Manuel da Costa'nın kalp bölgesine tekme atan Feghouli kırmızı kartla oyun dışında kaldı
21:49
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi:1 ölü, 14 yaralı
21:48
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
21:32
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:30
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
20:30
Dev karşılaşmada bir gol daha! Fark 2'ye çıktı
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 22:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Engelliler için yapılan plajı işgal ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]